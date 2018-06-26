Трамп: В КНДР сняли антиамериканские плакаты

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что в Северной Корее избавились от антиамериканских плакатов после его встречи с лидером страны Ким Чен Ыном.

Об этом он сообщил в понедельник, выступая в штате Южная Каролина.

Президент отметил, что у двух стран налаживается взаимопонимание. Он надеется, что дальнейшее развитие взаимоотношений будет проходить исключительно в позитивном русле. По его словам, для этого потребуется много времени и сил, однако в итоге «мир будет гораздо более безопасным».

Трамп напомнил, что Северная Корея согласилась на полную денуклеаризацию. В стране больше не будут проводить ядерные испытания.

«К тому же мы вернули наших заложников… Мы возвращаем останки наших героев», — добавил он.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошел первый саммит США и КНДР. По итогам встречи лидеры подписали «подробный» документ. Они убеждены, что это означает новый старт в отношениях двух стран, а также «большие перемены» в будущем.