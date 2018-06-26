Специальный отдел по вопросам КНДР появится в МИД Японии

Во внешнеполитическом ведомстве Японии с 1 июля заработает специальный отдел, который будет решать вопросы, исключительно связанные с КНДР.

В сообщение ведомства говорится, что решение создать отдел принято в связи с тем, что в последнее время возникла необходимость идти с Северной Кореей на диалог и мирным путем решать все проблемы. Также стоит не забывать об укреплении сотрудничества Японии с Южной Кореей, для чего тоже нужны специалисты. Чтобы что-то с этим сделать, в ведомстве просто разделили на две части отдел Северо-Восточной Азии департамента по делам Азии и Океании.

Генсек правительства Японии Есихидэ Суга сообщил, что новый отдел будет решать вопросы, касающиеся ракетной и ядерной программ КНДР и вопрос японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове стала менее напряженной. Это связано с тем, что Пхеньян решил прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет. Также Северная Корея пошла на диалог с другими странами. Лидер страны недавно провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.