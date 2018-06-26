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 СМИ: На юго-востоке Москвы грузовик с песком перевернулся на МКАД

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Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

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 Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную

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8:49   26 Июня 2018
Весь мир

Специальный отдел по вопросам КНДР появится в МИД Японии

Специальный отдел по вопросам КНДР появится в МИД Японии

Во внешнеполитическом ведомстве Японии с 1 июля заработает специальный отдел, который будет решать вопросы, исключительно связанные с КНДР. 

В сообщение ведомства говорится, что решение создать отдел принято в связи с тем, что в последнее время возникла необходимость идти с Северной Кореей на диалог и мирным путем решать все проблемы. Также стоит не забывать об укреплении сотрудничества Японии с Южной Кореей, для чего тоже нужны специалисты. Чтобы что-то с этим сделать, в ведомстве просто разделили на две части отдел Северо-Восточной Азии департамента по делам Азии и Океании.

Специальный отдел по вопросам КНДР появится в МИД Японии

Генсек правительства Японии Есихидэ Суга сообщил, что новый отдел будет решать вопросы, касающиеся ракетной и ядерной программ КНДР и вопрос японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове стала менее напряженной. Это связано с тем, что Пхеньян решил прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет. Также Северная Корея пошла на диалог с другими странами. Лидер страны недавно провел встречи с  председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #япония #политика #южная корея #весь мир #мид японии
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