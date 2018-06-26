Разбирать завалы начали в сирийском городе Хараста

Об этом сообщил представитель местной администрации Ахмад Рустум. Хараста находится на юго-западе страны недалеко от Дамаска. Он пережил несколько наступательных операций за семь лет войны, и в итоге его отбили у боевиков.

За работу взялись десятки грузовиков и экскаваторов. В городе разрушено 60 процентов зданий. Сначала сирийцы хотят расчистить дороги, чтобы освободить пространство для техники. Потом предстоит разбор завалов тех домов, которые могут обрушиться в любую минуту. Также в ближайшее время начнется восстановление водопровода и электросети.

Муниципалитет пообещал местным жителям новое жилье. Ожидается, что уже через полгода люди смогут вернуться в родные стены. В Харасте, согласно переписи населения в 2013 году, жили около 45 тысяч человек. Когда город заняли боевики, население сократилось до тысячи.

Сирию начали активно восстанавливать после военных действий. Работы проводятся в школах, больницах. Это способствует налаживанию мирной жизни. Люди могут возвращаться из лагерей для беженцев в свои дома.

По-другому дела обстоят в районах страны, которые находятся под контролем международной коалиции. После завершения операции в Ракке были разрушены 80 процентов домов. Тяжелая гуманитарная ситуация в городе беспокоит многие международные правозащитные организации.