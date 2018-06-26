Собянин одобрил предложение назвать улицу в Москве в честь ученого Доллежаля
Столичный градоначальник Сергей Собянин поддержал предложение руководителей предприятий атомной промышленности назвать одну из улиц в Москве именем конструктора ядерных реакторов Николая Доллежаля.
Мэр посетил входящий в госкорпорацию «Ростатом» Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Духова. Во время встречи обсуждались актуальные вопросы развития предприятий данной отрасли.
Пресс-служба мэрии отмечает, что Собянин поддержал инициативу атомщиков увековечить память выдающегося ученого-ядерщика академика Доллежаля