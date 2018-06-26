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Собянин одобрил предложение назвать улицу в Москве в честь ученого Доллежаля

Собянин одобрил предложение назвать улицу в Москве в честь ученого Доллежаля

 СМИ: На юго-востоке Москвы грузовик с песком перевернулся на МКАД

СМИ: На юго-востоке Москвы грузовик с песком перевернулся на МКАД
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8:06   26 Июня 2018
Россия

Собянин одобрил предложение назвать улицу в Москве в честь ученого Доллежаля

Собянин одобрил предложение назвать улицу в Москве в честь ученого Доллежаля

Столичный градоначальник Сергей Собянин поддержал предложение руководителей предприятий атомной промышленности назвать одну из улиц в Москве именем конструктора ядерных реакторов Николая Доллежаля.

Мэр посетил входящий в госкорпорацию «Ростатом» Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Духова. Во время встречи обсуждались актуальные вопросы развития предприятий данной отрасли.

Пресс-служба мэрии отмечает, что Собянин поддержал инициативу атомщиков увековечить память выдающегося ученого-ядерщика академика Доллежаля

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Автор: Олег Королев
#собянин #доллежаль #ядерная отрасль
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