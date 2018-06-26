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 СМИ: На юго-востоке Москвы грузовик с песком перевернулся на МКАД

СМИ: На юго-востоке Москвы грузовик с песком перевернулся на МКАД
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7:41   26 Июня 2018
Россия

СМИ: На юго-востоке Москвы грузовик с песком перевернулся на МКАД

СМИ: На юго-востоке Москвы грузовик с песком перевернулся на МКАД

На юго-востоке Москвы грузовик перевернулся на 18-м километре МКАД, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичных правоохранителей.

Фура перевернулась на 18-м километре МКАД, с внутренней стороны кольца. Агентство сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал.

В районе ДТП движение было частично перекрыто. На место уже вызвана техника, которая поднимет перевернувшийся грузовик. Другие автомобили не участвовали в дорожной аварии. Устанавливаются причины, по которым фура могла перевернуться.

В свою очередь РЕНТВ сообщает, что в ДТП участвовали грузовики Scania и МАЗ. Фура от удара завалилась набок, рассыпав песок на дорогу.

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Автор: Олег Королев
#москва #дтп #мкад #грузовик
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