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Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина

Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина

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СМИ: Кадыров попросил Путина одобрить строительство магистрали до Грозного
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7:18   26 Июня 2018
Россия

Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина

Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина

Партия «Единая Россия» поможет избирательному штабу Сергея Собянина, заявил секретарь столичного городского регионального отделения партии Андрей Метельский.

По его словам, в грядущий предвыборный период партия намерена поддержать работу предвыборного штаба Собянина. 

В ходе 21-й конференции МГРО он отметил, что партия уже включилась в работу. Он подчеркнул, что необходимо и далее оказывать поддержку штабу на всех избирательных этапах кампании.

Выборы столичного градоначальника пройдут девятого сентября. Мосгоризбирком начал четвертого июня принимать документы для выдвижения кандидатов.

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Автор: Олег Королев
#москва #собянин #единая россия #выборы мэра
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