Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина

Партия «Единая Россия» поможет избирательному штабу Сергея Собянина, заявил секретарь столичного городского регионального отделения партии Андрей Метельский.

По его словам, в грядущий предвыборный период партия намерена поддержать работу предвыборного штаба Собянина.

В ходе 21-й конференции МГРО он отметил, что партия уже включилась в работу. Он подчеркнул, что необходимо и далее оказывать поддержку штабу на всех избирательных этапах кампании.

Выборы столичного градоначальника пройдут девятого сентября. Мосгоризбирком начал четвертого июня принимать документы для выдвижения кандидатов.