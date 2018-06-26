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Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина

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 СМИ: Кадыров попросил Путина одобрить строительство магистрали до Грозного

СМИ: Кадыров попросил Путина одобрить строительство магистрали до Грозного
Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

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Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией

Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией

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7:07   26 Июня 2018
Весь мир

Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией

Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией

Американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Wall Street Journal заявил, что США должны быть гибкими при взаимодействии с Россией.

По его словам, существует множество вещей, с которыми Вашингтон не согласен с Москвой. Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что у обоих государств совершенно разные ценности, однако есть и совпадающие области.

Помпео также отметил, что задачей госсекретаря является определение тех областей, в которых оба государства могут работать вместе, и при этом защищать США от худших действий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к контактам с США.

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Автор: Олег Королев
#россия #госсекретарь сша #помпео
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