Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией

Американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Wall Street Journal заявил, что США должны быть гибкими при взаимодействии с Россией.

По его словам, существует множество вещей, с которыми Вашингтон не согласен с Москвой. Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что у обоих государств совершенно разные ценности, однако есть и совпадающие области.

Помпео также отметил, что задачей госсекретаря является определение тех областей, в которых оба государства могут работать вместе, и при этом защищать США от худших действий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к контактам с США.