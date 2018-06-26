СМИ: Кадыров попросил Путина одобрить строительство магистрали до Грозного
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российского лидера Владимира Путина запустить до Грозного высокоскоростную железнодорожную магистраль, сообщает «Коммерсант».
По информации газеты, Кадыров предлагает РЖД начать строительство магистрали Центр-Юг (Москва-Адлер) с участка Ростов-на-Дону — Краснодар. Предполагается, что до 2025 году к нему присоединят Транскавказскую ВСМ до Грозного и Махачкалы.
Издание отмечает, что РЖД на данный момент планирует строительство ВСМ Центр-Юг, однако собирается начать с участка Москва-Тула длиной 194 километра. Ответвлений на Грозный и Махачкалу пока не предусмотрен.
Путин поручил министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть предложение. В управляемых ведомствах данную информацию подтвердили.