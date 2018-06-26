Мы в соц.сетях:
Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина

Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина

 СМИ: Кадыров попросил Путина одобрить строительство магистрали до Грозного

СМИ: Кадыров попросил Путина одобрить строительство магистрали до Грозного
Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

 Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную

Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную
Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией

Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ
Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина

Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина

 СМИ: Кадыров попросил Путина одобрить строительство магистрали до Грозного

СМИ: Кадыров попросил Путина одобрить строительство магистрали до Грозного
Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

 Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную

Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную
Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией

Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ
6:22   26 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

Австралийские бизнесмены недовольны антироссийскими санкциями из-за высокого ущерба местной промышленности, сообщает газета Oberösterreichische Nachrichten.

По информации издания, многим компаниям Австрии приходится искать обходные пути и испытывать серьезные финансовые потери.

В качестве примера газета приводит компанию Greisinger, которая поставляет в Россию мясную продукцию с 1990-х годов. Из-за санкций общие объемы продаж упали на 12,5 процента.

Австрийская компания «Бакальдрин», занимающаяся производством добавок для хлебопекарной промышленности, была вынуждена перенести производство в третьи страны, чтобы продолжать экспорт товаров в Россию.

Руководитель Института экономики Верхней Австрии Готфрида Кнайфеля, отметил, что санкции стали для предприятий выстрелом в собственное колено. В свою очередь профессор  экономики из Линца Фридрих Шнайдер сообщил, что экспорт из ЕС в Россию с 2013 года по 2016 год уменьшился на треть, тогда как австрийский экспорт потерял десять процентов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #австрия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой
Политологи убеждены, что провалится и затея сделать из нее партию.
17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Самое читаемое
ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 Сверхмощную ядерную торпеду могут создать в России

Сверхмощную ядерную торпеду могут создать в России

 Вокалист System of a Down призвал США к революции в армянском стиле

Вокалист System of a Down призвал США к революции в армянском стиле

 Минфин: «Зарплатному рабству» в России пришел конец

Минфин: «Зарплатному рабству» в России пришел конец