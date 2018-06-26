СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

Австралийские бизнесмены недовольны антироссийскими санкциями из-за высокого ущерба местной промышленности, сообщает газета Oberösterreichische Nachrichten.

По информации издания, многим компаниям Австрии приходится искать обходные пути и испытывать серьезные финансовые потери.

В качестве примера газета приводит компанию Greisinger, которая поставляет в Россию мясную продукцию с 1990-х годов. Из-за санкций общие объемы продаж упали на 12,5 процента.

Австрийская компания «Бакальдрин», занимающаяся производством добавок для хлебопекарной промышленности, была вынуждена перенести производство в третьи страны, чтобы продолжать экспорт товаров в Россию.

Руководитель Института экономики Верхней Австрии Готфрида Кнайфеля, отметил, что санкции стали для предприятий выстрелом в собственное колено. В свою очередь профессор экономики из Линца Фридрих Шнайдер сообщил, что экспорт из ЕС в Россию с 2013 года по 2016 год уменьшился на треть, тогда как австрийский экспорт потерял десять процентов.