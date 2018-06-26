Электронную базу туристов создадут в России

В России создадут электронную базу туристов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Издание сообщает, что разработкой займется технический комитет по стандартизации «Услуги в сфере гостеприимства».

Создание единой базы туристов будет гарантировать, что человека не посчитают дважды. Также данная система позволит посчитать, сколько человек посетили те или иные российские регионы и сколько ночей они провели в каком-либо субъекте.

На данный момент Ростуризм, Минкульт и Ростуризм пользуются собственными системами подсчета. Отдельную статистику также ведут власти регионов.