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Электронную базу туристов создадут в России

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5:57   26 Июня 2018
Весь мир

Электронную базу туристов создадут в России

Электронную базу туристов создадут в России

В России создадут электронную базу туристов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Издание сообщает, что разработкой займется технический комитет по стандартизации «Услуги в сфере гостеприимства».

Создание единой базы туристов будет гарантировать, что человека не посчитают дважды. Также данная система позволит посчитать, сколько человек посетили те или иные российские регионы и сколько ночей они провели в каком-либо субъекте.

На данный момент Ростуризм, Минкульт и Ростуризм пользуются собственными системами подсчета. Отдельную статистику также ведут власти регионов.

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Автор: Олег Королев
#россия #туристы #электронная база
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