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На Алтае и в Кузбассе произошли два землетрясения

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5:41   26 Июня 2018
Россия

На Алтае и в Кузбассе произошли два землетрясения

На Алтае и в Кузбассе произошли два землетрясения

В Кемеровской области и на Алтае сейсмологи зафиксировали два подземных толчка, сообщает Алтае-Саянский филиал  Единой Геофизической службы РАН.

Так, землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано в 230 километрах к юго-востоку от центра республики - Горно-Алтайска.

В Кузбассе также произошло землетрясение мощностью 3,9 балла. Его эпицентр находится на территории Шерегеша.

Ранее сообщалось, что в минувший понедельник ночью на северо-западе Монголии, в 277 километрах к юго-востоку от российского Кызыла произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Автор: Олег Королев
#алтай #землетрясение #кузбасс
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