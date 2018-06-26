На Алтае и в Кузбассе произошли два землетрясения

В Кемеровской области и на Алтае сейсмологи зафиксировали два подземных толчка, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Так, землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано в 230 километрах к юго-востоку от центра республики - Горно-Алтайска.

В Кузбассе также произошло землетрясение мощностью 3,9 балла. Его эпицентр находится на территории Шерегеша.

Ранее сообщалось, что в минувший понедельник ночью на северо-западе Монголии, в 277 километрах к юго-востоку от российского Кызыла произошло землетрясение магнитудой 4,5.