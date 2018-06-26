В Южной Корее в аэропорту столкнулись два авиалайнера

В южнокорейском аэропорту Кимпхо столкнулись два самолета, сообщает агентство «Ренхап».

Инцидент произошел во время ливня. Самолет авиакомпании Air Korean задел хвостом крыло авиалайнера Asiana Airlines, что привело к повреждению воздушных судов.

Из-за инцидента часть авиарейсов были задержаны в аэропорту. В ходе авиапроисшествия на обоих бортах не было людей.

Ранее сообщалось, что на востоке Индонезии в аэропорту Папуа неизвестные обстреляли небольшой пассажирский самолет, в результате чего скончались три человека.