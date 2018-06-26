Трамп рассказал о своих отношениях с женой

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у них с супругой Меланьей ранее еще не было настолько хороших отношений, как сейчас.

По его словам, ранее в их паре не было такого времени.

Президент США также отметил, что никогда раньше у него не было столь высоких рейтингов среди американских граждан, даже согласно данным института Гэллапа.

Трамп раскритиковал СМИ из-за сообщений в момент, когда Меланья перенесла операцию на почках. Ряд изданий заявляли, что она якобы cделала себе подтяжку лица и переехала в Нью-Йорк или Виржинию.

Президент США в своем выступлении также отметил ум и вкус первой леди.