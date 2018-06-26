Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

Российская «Объединенная авиастроительная корпорация» начнет разработку эскизного проекта транспортного самолета, которая заменит Ан-124 «Руслан».

Ранее командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов заявил, что в России рассматривают вопрос возобновления остановленного в 2003 году производства «Руслана». После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, однако эта задача будет трудной.

В имеющемся в распоряжении у «РИА Новости» годового отчета корпорации говорится, что в приоритетах указаны подготовка и согласование Минпромторгом технико-экономического обоснования программы сверхтяжелого военно-транспортного самолета, разработка его экскизов, а также подготовка и согласование технико-экономического обоснования программы.