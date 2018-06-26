Мы в соц.сетях:
Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем
Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

 Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную

Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную
СМИ: ПВО Сирии перехватили неизвестный объект около границы с Израилем

СМИ: ПВО Сирии перехватили неизвестный объект около границы с Израилем

 Депутат бундестага рассказал о потерях Германии из-за антироссийских санкций

Депутат бундестага рассказал о потерях Германии из-за антироссийских санкций
Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем
Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

 Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную

Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную
СМИ: ПВО Сирии перехватили неизвестный объект около границы с Израилем

СМИ: ПВО Сирии перехватили неизвестный объект около границы с Израилем

 Депутат бундестага рассказал о потерях Германии из-за антироссийских санкций

Депутат бундестага рассказал о потерях Германии из-за антироссийских санкций
4:19   26 Июня 2018
Весь мир

СМИ: ПВО Сирии перехватили неизвестный объект около границы с Израилем

СМИ: ПВО Сирии перехватили неизвестный объект около границы с Израилем

Сирийские силы противовоздушной обороны перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра, расположенном около израильской границы.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в сирийских силах безопасности, инцидент произошел вместе с ракетным обстрелом района около аэропорта в Дамаске. Не уточняется, пострадал ли аэродром от ракетных атак.

Источник добавил, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ), находившиеся в пригороде Эль-Кунейтры, выпустили снаряды по позициям сирийской армии.

Накануне сирийское агентство SANA сообщило, что в районе аэропорта Дамаска упали две израильские ракеты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #израиль #пво #кунтейра
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой
Политологи убеждены, что провалится и затея сделать из нее партию.
17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Самое читаемое
ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

 Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

 Сверхмощную ядерную торпеду могут создать в России

Сверхмощную ядерную торпеду могут создать в России