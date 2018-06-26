СМИ: ПВО Сирии перехватили неизвестный объект около границы с Израилем

Сирийские силы противовоздушной обороны перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра, расположенном около израильской границы.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в сирийских силах безопасности, инцидент произошел вместе с ракетным обстрелом района около аэропорта в Дамаске. Не уточняется, пострадал ли аэродром от ракетных атак.

Источник добавил, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ), находившиеся в пригороде Эль-Кунейтры, выпустили снаряды по позициям сирийской армии.

Накануне сирийское агентство SANA сообщило, что в районе аэропорта Дамаска упали две израильские ракеты.