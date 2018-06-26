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 Депутат бундестага рассказал о потерях Германии из-за антироссийских санкций

Депутат бундестага рассказал о потерях Германии из-за антироссийских санкций
3:52   26 Июня 2018
Весь мир

Депутат бундестага рассказал о потерях Германии из-за антироссийских санкций

Депутат бундестага рассказал о потерях Германии из-за антироссийских санкций

Германия каждый месяц теряет 618 миллионов евро из-за санкций против России, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

Депутат бундестага сообщил «Известиям», что на ФРГ приходится 40 процентов всего ущерба странам ЕС из-за антироссийских ограничительных мер.

Фронмайер отметил, что санкции и ухудшение торговых отношений с Россией идут вразрез с национальными интересами Германии. Он также задался вопросом о том, ради чего нужны санкции, если статус Крымского полуострова никогда не изменится.

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Автор: Олег Королев
#россия #германия #санкции #бундестаг
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