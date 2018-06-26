Названа цель операции арабской коалиции в йеменском порту Ходейда

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вместе с войсками на стороне йеменского лидера Абд Раббу Мансура Хади продолжает операцию по установлению контроля над портовым городом Ходейда на Красном море.

Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что военные действия в Ходейде продолжаются для того, чтобы оказать давление на повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла» и усадить их за стол переговоров с правительством.

Также он отметил, что военные действия являются частью политического процесса в Йемене и идут в соответствии с международным правом.

Аль-Малики также обвинил хуситов в срыве всех политических усилий, способных привести к решению кризиса переговорным путем.

В Йемене последние четыре года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы, с другой - правительственные войска и ополчение.