Лента новостей Глава Пентагона считает, что США должны активизировать свою деятельность в Арктике

США нужно вывести свою деятельность в Арктики на новый уровень, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По его словам, Вашингтону придется столкнуться с освоением арктического региона. Мэттис отметил, что речь идет о расширении присутствия Береговой охраны США.

Американский министр обороны подчеркнул, что необходимо сделать Арктику не только доступной для транспорта, но и доступной для разведки энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Береговая охрана США надеется в течение пяти лет получить в распоряжение новый ледокол, а в дальнейшей перспективе - сформировать флот из шести судов.