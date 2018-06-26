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Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем
Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

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 Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную

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3:03   26 Июня 2018
Весь мир

Лента новостей Глава Пентагона считает, что США должны активизировать свою деятельность в Арктике

Лента новостей Глава Пентагона считает, что США должны активизировать свою деятельность в Арктике

США нужно вывести свою деятельность в Арктики на новый уровень, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По его словам, Вашингтону придется столкнуться с освоением арктического региона.  Мэттис отметил, что речь идет о расширении присутствия Береговой охраны США.

Американский министр обороны подчеркнул, что необходимо сделать Арктику не только доступной для транспорта, но и доступной для разведки энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Береговая охрана США надеется в течение пяти лет получить в распоряжение новый ледокол, а в дальнейшей перспективе - сформировать флот из шести судов.

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Автор: Олег Королев
#сша #пентагон #арктика #джеймс мэттис
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