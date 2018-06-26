Мы в соц.сетях:
Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем
Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

 Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную

Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную
Помпео оценил положительно риторику КНДР в годовщину начала Корейской войны

Помпео оценил положительно риторику КНДР в годовщину начала Корейской войны

 Трамп удивился решению Harley Davidson перенести производство в ЕС

Трамп удивился решению Harley Davidson перенести производство в ЕС
Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем
Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

 Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную

Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную
Помпео оценил положительно риторику КНДР в годовщину начала Корейской войны

Помпео оценил положительно риторику КНДР в годовщину начала Корейской войны

 Трамп удивился решению Harley Davidson перенести производство в ЕС

Трамп удивился решению Harley Davidson перенести производство в ЕС
2:44   26 Июня 2018
Весь мир

Помпео оценил положительно риторику КНДР в годовщину начала Корейской войны

Помпео оценил положительно риторику КНДР в годовщину начала Корейской войны

Американский госсекретарь Майк Помпео отметил изменение северокорейской риторики в адрес США в годовщину войны между КНДР и Южной Кореей.

На своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства США отметил, что Вашингтон ценит изменения в антиамериканской риторике со стороны Северной Кореи в годовщину начала КНДР.  Помпео подчеркнул, что ситуация движется в правильную сторону.

РИА «Новости» отмечают, что в понедельник по случаю годовщины войны 1950-1953 годов центральная северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала праздничный материал, в котором не прослеживается антиюжнокорейской и антиамериканской риторики. При этом на первом месте по-прежнему упоминается победа над врагами.

КНДР и Южная Корея отметили годовщину начала Корейской войны проведением рабочих переговоров о восстановлении линий телефонной связи между военными двух сторон.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #кндр #помпео
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой
Политологи убеждены, что провалится и затея сделать из нее партию.
17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Самое читаемое
ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

 Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников