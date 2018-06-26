Помпео оценил положительно риторику КНДР в годовщину начала Корейской войны

Американский госсекретарь Майк Помпео отметил изменение северокорейской риторики в адрес США в годовщину войны между КНДР и Южной Кореей.

На своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства США отметил, что Вашингтон ценит изменения в антиамериканской риторике со стороны Северной Кореи в годовщину начала КНДР. Помпео подчеркнул, что ситуация движется в правильную сторону.

РИА «Новости» отмечают, что в понедельник по случаю годовщины войны 1950-1953 годов центральная северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала праздничный материал, в котором не прослеживается антиюжнокорейской и антиамериканской риторики. При этом на первом месте по-прежнему упоминается победа над врагами.

КНДР и Южная Корея отметили годовщину начала Корейской войны проведением рабочих переговоров о восстановлении линий телефонной связи между военными двух сторон.