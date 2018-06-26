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2:38   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько неучтенного оружия «гуляет» в настоящее время по стране.

Только за четыре последних года, по словам военного прокурора, на Украине было заведено 40 тысяч уголовных дел по факту незаконного оборота оружия. 

«Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое «гуляет» в государстве», - подчеркнул военный прокурор в интервью theinsider.ua.

Из чего Матиос сделал вывод, что на руках у граждан в настоящее время находится около 400 тысяч пистолетов, автоматов, гранатометов и гранат, которые, по его мнению, попали в страну из зоны боевых действий на востоке Украины.

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

При этом Матиос отметил, что вряд ли после Второй мировой войны в обращении мирного населения осталось столько оружия, сколько сейчас находится на руках у украинцев.

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Автор: Александр Люблинский
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