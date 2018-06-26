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 Трамп удивился решению Harley Davidson перенести производство в ЕС

Трамп удивился решению Harley Davidson перенести производство в ЕС
2:25   26 Июня 2018
Весь мир

Трамп удивился решению Harley Davidson перенести производство в ЕС

Трамп удивился решению Harley Davidson перенести производство в ЕС

Американский президент Дональд Трамп выразил недоумение тем, что Harley Davidson выведет часть производства из США.

На своей странице в Twitter он отметил, что его удивил факт того, что производитель легендарных мотоциклов стал первой компанией, «которая подняла белый флаг». 

Трамп отметил, что отстаивал интересы американских компаний, и в итоге они не будут платить пошлины на продажах в Евросоюзе, который нанес ущерб торговле и сформировал дисбаланс на 151 миллиард долларов.

Ранее глава Белого дома по вопросам торговли и производства Питер Наварро заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Harley Davidson производил больше мотоциклов на территории США. Он также выразил уверенность, что с текущей политикой администрации ситуация будет развиваться именно таким образом.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #торговые пошлины #harley davidson
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