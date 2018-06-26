Московскую улицу в Николаеве предложили переименовать в Кальянную

На сайте городского совета украинского города Николаев в понедельник была размещена петиция, в которой предлагается переименовать улицу Московскую в Кальянную.

Об этом сообщает местный телеканал NewsOne, отмечая, что автором инициативы стал бывший сотрудник отдела по вопросам туризма и молодежи областной госадминистрации Николаева Николай Дмитриев.

Свое предложение он объяснил тем, что в городе Николаев каждый день открывается множество заявлений для отдыха местных жителей, среди которых особую нишу занимают кальянные. По словам Дмитриева, горожане уже не представляют себе отдыха без кальяна, и особенно много заведений, где его можно покурить, в последнее время было открыто именно на Московской улице – более десяти штук.

«Предлагаю идти в ногу со временем и показать всем прогрессивность нашего города», - написал Дмитриев.

Также он добавил, что «считает ужасным» сам факт того, что в городе до сих пор существует улица с названием Московская, и призвал помнить о «ситуации с Крымом» и о военном конфликте на востоке Украины.

В заключение автор инициативы выразил уверенность в том, что николаевцы одобрят его предложение, так как большинство из них любят проводит время за кальяном в хорошей компании. За первый день петицию подписали 20 человек из необходимой тысячи.