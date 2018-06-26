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2:02   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Додон прокомментировал продолжение миротворческой миссии РФ в Приднестровье

Додон прокомментировал продолжение миротворческой миссии РФ в Приднестровье

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что вопрос вывода миротворцев из Приднестровья может быть рассмотрен только после политического урегулирования приднестровского конфликта.

Генассамблея ООН призвала Россию вывести миротворческие войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в минувшую пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, 83 - воздержались. В МИД РФ заявили, что принятие резолюции может подорвать хрупкий прогресс урегулирования ситуации.

Додон заявил «Известиям», что вопрос об изменении формата миротворческой миссии, а также уйдут или нет российские военные, связан только с политическим урегулированием.

По его словам, Молдавия и Приднестровье должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить данный вопрос.

Также Додон добавил, что сейчас наблюдается серьезный прогресс в решении социально-экономических проблем. При этом он отметил, что для это необходимо промолдавское большинство в правительстве и парламенте, которое может появиться только после парламентских выборов.

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Автор: Олег Королев
#молдавия #додон #приднестровье
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