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1:52   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Три человека погибли в Ровенской области Украины в ДТП с маршруткой

Три человека погибли в Ровенской области Украины в ДТП с маршруткой

Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на трассе «Киев – Ковель – Ягодин» в Ровенской области на Украине, в результате чего погибли три человека и девять человек пострадали.

Об этом в ночь на вторник со ссылкой на местную полицию сообщают украинские СМИ, отмечая, что смертельная авария произошла в понедельник 25 июня около 19:00.

«Водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz с иностранной регистрацией, выезжавший со второстепенной дороги на главную, не пропустил маршрутное такси сообщением Киев – Ковель», - сообщает пресс-служба региональной полиции.

Также отмечается, что при столкновении маршрутку и иномарку отбросило на встречную полосу, где в них врезалась автоцистерна. Всех пострадавших госпитализировали, подробностей об их состоянии не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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