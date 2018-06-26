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1:39   26 Июня 2018
Весь мир

​​​​​​​Два человека погибли в Мексике при взрыве на складе пиротехники

​​​​​​​Два человека погибли в Мексике при взрыве на складе пиротехники

В мексиканском городе Тультепек на складе с пиротехникой произошел взрыв, в результате которого погибли не менее двух человек.

м Об этом в ночь на вторник сообщает информационный портал Puebla en Linea, отмечая, что еще шесть человек в результате взрыва получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время по данным полиции район, где прогремел взрыв оцеплен, так как есть опасность дальнейшей детонации пиротехники.

На место происшествия стягиваются сотрудники экстренных служб, которым предстоит устранить последствия ЧП.

Напомним: мексиканский Тультепек не в первый раз сталкивается со взрывом пиротехники. Самое крупномасштабное происшествие произошло в Тультепеке в декабре 2016 года, когда взрыв произошел на рынке пиротехники Сан Паблито, за взрывом последовал крупный пожар и дальнейшая детонация пиротехники, в результате ЧП погибли 42 человека и десятки мексиканцев были ранены.

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Автор: Александр Люблинский
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