​​​​​​​Два человека погибли в Мексике при взрыве на складе пиротехники

В мексиканском городе Тультепек на складе с пиротехникой произошел взрыв, в результате которого погибли не менее двух человек.

м Об этом в ночь на вторник сообщает информационный портал Puebla en Linea, отмечая, что еще шесть человек в результате взрыва получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время по данным полиции район, где прогремел взрыв оцеплен, так как есть опасность дальнейшей детонации пиротехники.

На место происшествия стягиваются сотрудники экстренных служб, которым предстоит устранить последствия ЧП.

Напомним: мексиканский Тультепек не в первый раз сталкивается со взрывом пиротехники. Самое крупномасштабное происшествие произошло в Тультепеке в декабре 2016 года, когда взрыв произошел на рынке пиротехники Сан Паблито, за взрывом последовал крупный пожар и дальнейшая детонация пиротехники, в результате ЧП погибли 42 человека и десятки мексиканцев были ранены.