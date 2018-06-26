Украинский министр иностранных дел назвал Россию «спонсором терроризма»

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы «спонсирует терроризм».

На брифинге украинских дипломатов о «преступлениях России» министр заявил, что Украина делает все возможное, чтобы Россию считали «страной-агрессором».

Климкин заявил о том, что важно показать, кто стоит за агрессией в Донбассе. По его мнению, необходимо показать ответственность России как страны, которая сознательно «спонсирует терроризм, участвует в пытках и сознательно их использует».

Украинский министр также заявил о необходимости продемонстрировать людей, которые участвуют в данном процессе.