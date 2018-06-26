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1:40   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Украинский министр иностранных дел назвал Россию «спонсором терроризма»

Украинский министр иностранных дел назвал Россию «спонсором терроризма»

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы «спонсирует терроризм».

На брифинге украинских дипломатов о «преступлениях России» министр заявил, что Украина делает все возможное, чтобы Россию считали «страной-агрессором».

Климкин заявил о том, что важно показать, кто стоит за агрессией в Донбассе. По его мнению, необходимо показать ответственность России как страны, которая сознательно  «спонсирует терроризм, участвует в пытках и сознательно их использует».

Украинский министр также заявил о необходимости продемонстрировать людей, которые участвуют в данном процессе.

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Автор: Олег Королев
#россия #донбасс #украина #климкин
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