Воздушный шар в виде Трампа-младенца планируют запустить в Лондоне

Участники протестов против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа намерены 13 июля запустить в небо над британской столицей гигантский воздушный шар в виде младенца-Трампа.

Напомним: ранее сообщалось, что американский лидер прибудет в Великобританию 12 июля, но официальный его визит в Лондон, в рамках которого запланирована встреча с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй, начнется 13 июля. Полиция Лондона выделяет для охраны президента США более 10 тысяч полицейских, так как в связи с его визитом уже анонсированы мощные акции протеста.

Активисты движения Trump Baby, в ожидании визита Дональда Трампа в Лондон, провели в интернете акцию в ходе которой собрали 8,4 тысячи фунтов стерлингов и потратили их на изготовление шестиметрового воздушного шара в виде младенца с лицом Трампа.

«Дональд Трамп — большой раздраженный ребенок с хрупким эго. Он также расист, демагог, он представляет угрозу для женщин, мигрантов и меньшинств. Он смертельно опасен для мира во всем мире и будущего жизни на земле», - сообщают организаторы акции на своем сайте.

При этом они отмечают, что американского президента презирает вся Британия и все британцы смеются над ним.

Запустить шар активисты планируют в день визита Трампа над Парламентской площадью в Лондоне, однако столичная полиция пока не одобрила проведение акции.