Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей министров к бойкоту

Американский президент Дональд Трамп поспорил с членом Конгресса США Максин Уотерс, призвавшей к бойкоту министров.

Уотерс, выступая в своем штате Калифорния, заявила, что поддерживающих Трампа людей не следует пускать в магазины и рестораны. Она сослалась на недавний инцидент, когда пресс-секретаря президента Сару Сандерс и ее семью попросили покинуть заведение.

Конгрессвумен призвала противников Трампа, чтобы те выступали против сотрудников кабинета министров и создавали толпу вокруг низ, если увидят их в ресторане, супермаркете или автозаправке..

Комментируя заявления Уотерс, Трамп назвал ее человеком с «исключительно низким IQ», которая вместе с главой демократов в палате представителей Нэнси Пелоси является лицом Демократической партии.

Американский лидер отметил, что конгрессвумен призвала причинять вред многочисленным сторонникам движения «Сделаем Америку вновь великой». Он также призвал Уотерс быть осторожнее в заявлениях.