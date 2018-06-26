США не установили конкретных сроков выполнения КНДР договоренностей по денуклеаризации

Вашингтон не установил Пхеньяну четких временных рамок для выполнения достигнутых в Сингапуре договоренностей по денуклеаризации, но регулярно проверяет настроенность КНДР на их выполнение.

Об этом в понедельник заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео, его слова приводит СNN. В частности, госсекретарь в интервью телеканалу не стал называть сроки, в течение которых США хотели бы увидеть со стороны КНДР значимые шаги по ядерному разоружению.

«Будь это два месяца, шесть месяцев, мы настроены на быстрое продвижение с тем, чтобы понять, смогут ли оба лидера добиться обозначенных целей», - отметил Помпео.

При этом госсекретарь заявил, что американская администрация регулярно оценивает прогресс северокорейской стороны в этом направлении и надеется, что денуклеаризация Корейского полуострова завершиться до окончания первого президентского срока нынешнего главы государства Дональда Трампа, то есть к 2020 году.