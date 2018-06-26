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1:09   26 Июня 2018
Весь мир

США не установили конкретных сроков выполнения КНДР договоренностей по денуклеаризации

США не установили конкретных сроков выполнения КНДР договоренностей по денуклеаризации

Вашингтон не установил Пхеньяну четких временных рамок для выполнения достигнутых в Сингапуре договоренностей по денуклеаризации, но регулярно проверяет настроенность КНДР на их выполнение.

Об этом в понедельник заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео, его слова приводит СNN. В частности, госсекретарь в интервью телеканалу не стал называть сроки, в течение которых США хотели бы увидеть со стороны КНДР значимые шаги по ядерному разоружению.

«Будь это два месяца, шесть месяцев, мы настроены на быстрое продвижение с тем, чтобы понять, смогут ли оба лидера добиться обозначенных целей», - отметил Помпео.

При этом госсекретарь заявил, что американская администрация регулярно оценивает прогресс северокорейской стороны в этом направлении и надеется, что денуклеаризация Корейского полуострова завершиться до окончания первого президентского срока нынешнего главы государства Дональда Трампа, то есть к 2020 году.

США не установили конкретных сроков выполнения КНДР договоренностей по денуклеаризации

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Автор: Александр Люблинский
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