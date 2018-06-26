Мы в соц.сетях:
Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем
Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

 Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам
Воздушный шар в виде Трампа-младенца планируют запустить в Лондоне

Воздушный шар в виде Трампа-младенца планируют запустить в Лондоне

 Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей министров к бойкоту

Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей министров к бойкоту
Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем
Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

 Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам
Воздушный шар в виде Трампа-младенца планируют запустить в Лондоне

Воздушный шар в виде Трампа-младенца планируют запустить в Лондоне

 Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей министров к бойкоту

Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей министров к бойкоту
0:58   26 Июня 2018
Весь мир

Мэй предложила Эрдогану сотрудничать по вопросам Сирии и Кипра

Мэй предложила Эрдогану сотрудничать по вопросам Сирии и Кипра

Британский премьер Тереза Мэй поздравила турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество, сообщает правительство Великобритании.

В сообщении говорится, что Мэй выразила желание продолжить сотрудничать с Эрдоганом в области безопасности, инвестиций и торговли, а также по ситуациям на Кипре и в Сирии

Премьер-министр также поблагодарила Эрдогана за поддержку специальной сессии по конвенции по химическому оружию, лидеры ожидают ее на саммите НАТО в следующем месяце.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#великобритания #эрдоган #кипр #тереза мэй
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой
Политологи убеждены, что провалится и затея сделать из нее партию.
17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Самое читаемое
Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году