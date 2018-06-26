Мэй предложила Эрдогану сотрудничать по вопросам Сирии и Кипра

Британский премьер Тереза Мэй поздравила турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество, сообщает правительство Великобритании.

В сообщении говорится, что Мэй выразила желание продолжить сотрудничать с Эрдоганом в области безопасности, инвестиций и торговли, а также по ситуациям на Кипре и в Сирии

Премьер-министр также поблагодарила Эрдогана за поддержку специальной сессии по конвенции по химическому оружию, лидеры ожидают ее на саммите НАТО в следующем месяце.