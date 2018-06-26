Помпео обсудил с премьером Молдавии «европейский выбор» страны

Американский госсекретарь Майк Помпео встретился с молдавским премьер-министром Павлом Филипом.

В пресс-релизе Госдепа сообщается, что на встрече обсуждался целый спектр двусторонних проблем.

Помпео заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать выбранное европейское будущее Молдовы.

Также он призвал Кишинев внедрить важные реформы для защиты страны от вмешательства извне и достигнуть прогресса в контексте ее объединения с Европой.

Также госсекретарь напомнил, что честные выборы являются признаком демократии, и они должны без политического давления отражать волеизъявление граждан.