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0:51   26 Июня 2018
Весь мир

Сотни птиц пострадали в Нидерландах в результате разлива нефти

Сотни птиц пострадали в Нидерландах в результате разлива нефти

Утечка нефти, произошедшая в порту Роттердама из-за того, что танкер врезался в причал, стала причиной загрязнения воды, в которой пострадали сотни птиц.

Об этом сообщает телерадиокорпорация Би-би-си, уточняя, что в результате столкновения танкера с причалом в воду вылилось около 220 тонн нефти, в которой перепачкались несколько сотен птиц - чаек, бакланов, лебедей и гусей.

На помощь пострадавшим птицам прибыли волонтеры, которые пытаются очистить пернатых от нефти и оказать им ветеринарную помощь.

 

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Автор: Александр Люблинский
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