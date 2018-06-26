Сотни птиц пострадали в Нидерландах в результате разлива нефти

Утечка нефти, произошедшая в порту Роттердама из-за того, что танкер врезался в причал, стала причиной загрязнения воды, в которой пострадали сотни птиц.

Об этом сообщает телерадиокорпорация Би-би-си, уточняя, что в результате столкновения танкера с причалом в воду вылилось около 220 тонн нефти, в которой перепачкались несколько сотен птиц - чаек, бакланов, лебедей и гусей.

На помощь пострадавшим птицам прибыли волонтеры, которые пытаются очистить пернатых от нефти и оказать им ветеринарную помощь.