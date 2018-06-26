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Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

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0:26   26 Июня 2018
Весь мир

Депутат оценил заявление о способности ЕС остановить «Северный поток — 2»

Депутат оценил заявление о способности ЕС остановить «Северный поток — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявления заместителя помощника госсекретаря США Сандры Оудкирк о том, что в Европе могут остановить строительство «Северного потока — 2»..

Депутат в интервью RT сообщил, что выступая против строительства газопровода, США пытаются протолкнуть свой более дорогой газ на рынок Европы.

Ананских заявил, что Вашингтон вновь путает политику с экономикой. Он заявил, что все стремления США связаны только с желанием не допускать наиболее дешевый газ, но и попытками за счет политического давления продавить свой СПГ на европейский энергорынок.

По словам депутата, все заявления о небезопасности проекта для Европы абсурдны, поскольку Россия никогда не приостанавливала подачу газа.

По его словам, пока Дания не согласует строительство проекта, возможность остановки проекта сохраняется. При этом депутат уверен, что данное решение не будет в интересах граждан европейских стран.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #госдума #северный поток-2
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