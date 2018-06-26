Госдеп: Было бы идеально остановить строительство «Северного потока-2»

Евросоюзу следовало бы постараться отодвинуть по времени реализацию проекта «Северный поток – 2», так как ввод его в эксплуатацию помещает окупиться инвестициям в альтернативные газовые проекты.

Чтобы уменьшить урон для альтернативных газовых проектов Евросоюзу надо постараться как можно дальше по времени отодвинуть введение в строй российского газопровода «Северный поток – 2», а в идеале – вообще сделать так, чтобы он не был реализован.

Об этом в понедельник заявила заместитель главы Госдепартамента МША по вопросам энергетики Сандра Оудкирк.

«Мы все еще видим множество юридических и регулирующих рычагов, которые могли бы остановить, задержать, но что еще более важно, переформатировать этот проект («Северный поток – 2») во что-то менее разрушительное для энергетической безопасности Европы», - заявила Оудкирк, в частности.

При этом она добавила, что оптимальным вариантом графика сдачи «Северного потока-2» была бы его полная остановка.

Напомним: российский газовые проект «Северный поток – 2» предполагает проведение двух ниток газопровода, которые в общей сложности будут поставлять из России в Германию по дну Балтийского моря 55 миллиардов кубометров газа ежегодно.