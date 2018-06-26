Мы в соц.сетях:
Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем
Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

 Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам
Воздушный шар в виде Трампа-младенца планируют запустить в Лондоне

Воздушный шар в виде Трампа-младенца планируют запустить в Лондоне

 Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей министров к бойкоту

Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей министров к бойкоту
Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем
Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

 Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам
Воздушный шар в виде Трампа-младенца планируют запустить в Лондоне

Воздушный шар в виде Трампа-младенца планируют запустить в Лондоне

 Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей министров к бойкоту

Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей министров к бойкоту
0:22   26 Июня 2018
Весь мир

Госдеп: Было бы идеально остановить строительство «Северного потока-2»

Госдеп: Было бы идеально остановить строительство «Северного потока-2»

Евросоюзу следовало бы постараться отодвинуть по времени реализацию проекта «Северный поток – 2», так как ввод его в эксплуатацию помещает окупиться инвестициям в альтернативные газовые проекты.

Чтобы уменьшить урон для альтернативных газовых проектов Евросоюзу надо постараться как можно дальше по времени отодвинуть введение в строй российского газопровода «Северный поток – 2», а в идеале – вообще сделать так, чтобы он не был реализован.

Об этом в понедельник заявила заместитель главы Госдепартамента МША по вопросам энергетики Сандра Оудкирк.

«Мы все еще видим множество юридических и регулирующих рычагов, которые могли бы остановить, задержать, но что еще более важно, переформатировать этот проект («Северный поток – 2») во что-то менее разрушительное для энергетической безопасности Европы», - заявила Оудкирк, в частности.

При этом она добавила, что оптимальным вариантом графика сдачи «Северного потока-2» была бы его полная остановка.

Госдеп: Было бы идеально остановить строительство «Северного потока-2»

Напомним: российский газовые проект «Северный поток – 2» предполагает проведение двух ниток газопровода, которые в общей сложности будут поставлять из России в Германию по дну Балтийского моря 55 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #ес #сша #экономика #политика #госдеп #общество #весь мир #северный поток-2 #остановка проекта #альтернативные газовые проекты
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой
Политологи убеждены, что провалится и затея сделать из нее партию.
17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Самое читаемое
Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году