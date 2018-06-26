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Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

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Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

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0:06   26 Июня 2018
Россия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Во время игры третьего тура группового этапа проходящего в России чемпионата мира по футболу между командами Египта и Саудовской Аравией, которая закончилась поражением египетской команды, у комментатора Абдрахима Мухаммеда Негма остановилось сердце.

Как сообщает РИА Новости, египетский комментатор, скончавшийся от сердечного приступа прямо во время матча со сборной Саудовской Аравии, ранее работал тренером каирской футбольной команды «Замалек».

Сердце бывшего тренера не выдержало третьего подряд поражения египетской команды, которая, проиграв ранее Уругваю (0:1) и России (1:3), уступил и саудовцам со счетом 1:2.

Напомним: ранее сообщалось, что по итогам третьего тура группового этапа мундиаля в 1/8 турнира сборная России встретиться с командой Испании, а Уругвай сыграет с Португалией.

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Автор: Александр Люблинский
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