Австрийский бизнес выступил против антироссийских санкций

Бизнес в Австрии выражает недовольство санкциями, введенными против России, отмечая, что они вредят отечественной промышленности.

Об этом в понедельник сообщает издание Oberösterreichische Nachrichten, которое рассказывает о компании Backaldrin, которая была вынуждена перенести свое производство на территорию третьих стран, ради возможности продолжать поставлять свою продукцию в Россию.

Также издание приводит в пример компанию Greisinger, выпускающую мясную продукцию, которая с 1990-х годов работает с Россией и сейчас из-за санкций несет большие потери. Как отмечается, после введения антироссийских санкций компания за один день потеряла почти 13,5 миллионов евро из-за сокращения до нуля объемов продаж.

Владелец компании Франц Грайзингер рассказал, что тогда компания все же смогла найти другие направления экспорта в Россию, на путем трехкратного увеличения численности отдела продаж, что не могло не отразиться на показателях. При этом он считает, что в случае отмены антироссийских санкций австрийский бизнес сможет быстро восстановить свои позиции на российском рынке.

Напомним: ранее австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обратился к Евросоюзу с призывом отменить введенные против России санкции.