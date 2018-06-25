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Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

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Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

 Россия в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с Испанией

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23:36   25 Июня 2018
Россия

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Ничейным счетом 1:1 завершился матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира по футболу между командами Португалии и Ирана.

Португальский нападающий Рикарду Куарежма забил свой первый мяч на чемпионате мира, поразив ворота иранцев на 45-й минуте игры. Иран весь второй тайм пытался отыграться и на третьей минуте компенсированного времени эти старания увенчались успехом, счет сравнял Карим Ансарифард.

При этом у Португалии был шанс забить второй гол иранцев с пенальти, который был назначен на 53-й минуте игры, однако нападающий Криштиану Роналду этот  шанс не реализовал.

Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

Таким образом сборная Португалии, которая по итогам группового этапа Чемпионата мира по футболу выходит из группы В со второго места встретиться в 1/8 финала с командой Уругвая, которая ранее в понедельник обыграла российскую сборную и вышла из группы А с первого места. 

Ранее также вничью сыграли Испания и Марокко, и стало известно, что Россия в 1/8 финала сыграет с испанской командой.

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Автор: Александр Люблинский
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