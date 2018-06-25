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23:22   25 Июня 2018
Россия

Россия в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с Испанией

Россия в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с Испанией

По итогам третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу определились соперники российской сборной в 1/8 финала турнира.

В понедельник вечером в Калининграде сборная Испании провела встречу с командой Марокко. Игра закончилась со счетом 2:2.  

Открыл счет на 14-й минуте марокканец Халид Бутаиб, однако спустя пять минут испанец Иско сравнял счет. В конце второго тайма на 81-й минуте команда Марокко опять вырвалась вперед, благодаря голу Юссефа Эн-Несири, но на первой минуте компенсированного времени испанский футболист Яго Аспас вновь сравнял счет.

Таким образом  Испания вышла из группы В с первого места и в 1/8 финала встретиться с российской сборной, которая, ранее проиграв Уругваю, вышла из группы А со второго места.

Сборная Марокко еще после второго тура ЧМ потеряла шансы на выход в плей-офф турнира, и результат матча с Испанией был для нее не принципиален.

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Автор: Александр Люблинский
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