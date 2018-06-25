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23:03   25 Июня 2018
Россия

Посол Египта: Усилия российских друзей по организации ЧМ-2018 впечатляют

Посол Египта: Усилия российских друзей по организации ЧМ-2018 впечатляют

Египетский посол в России Ихаб Наср заявил, что впечатлен тем, как Россия организовала домашний чемпионат мира по футболу-2018.

Слова посла Египта в России в понедельник приводит RT. В частности, он рассказал, что наблюдал подготовку, которую российское правительство проводило перед мундиалем, и увиденное очень его впечатлило.

«Инфраструктура, стадионы, аэропорты, дороги — всё прекрасно. Усилия российских друзей впечатляют. Поздравляю с такой отличной организацией!», - поделился Ихаб Наср.

Посол Египта: Усилия российских друзей по организации ЧМ-2018 впечатляют

Особенно, по словам посла, ему понравилось, что большое число его соотечественников получили возможность оценить красоту российских городов, и не только Москвы и Петербурга. По словам Насра в Россию на Чемпионат мира по футболу приехали порядка 3000 болельщиков из Египта.

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Автор: Александр Люблинский
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