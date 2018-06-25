Футбольная ассоциация Египта решила не продлевать контракт с тренером сборной

Египетская футбольная ассоциация (EFA) не планирует продлевать контракт с главным тренером национальной сборной аргентинцем Эктором Купером после поражения от команды Саудовской Аравии (1:2) на Чемпионате мира в России.

Об этом журналистам в понедельник сообщил член правления ассоциации Крам Курди.

Ранее сборная Египта в матче заключительного тура группы A потерпела поражение от Саудовской Аравии со счетом 1:2. Команда Купера с тремя поражениями заняла лишь четвертое место в группе. Теперь футболисты египетской сборной отправляются на родину.

Сам 62-летний тренер во время пресс-конференции по итогам встречи заявил, что пока не планирует покидать свой пост.

Купер возглавил сборную страны весной 2015 года. Ему удалось вывести команду Египта в финальную часть ЧМ впервые за последние 28 лет.