Доклад техсекретариата ОЗХО по итогам инспектирования научно-исследовательских объектов в сирийских Барзе и Джамрайе был принят под влиянием американской стороны.

Соответствующее заявление приводится в комментарии Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что уничтоженный в ходе воздушной атаки Соединенных Штатов исследовательский центр в Барзе имел ключевое значения в области народного хозяйства. Однако объект с лица земли 14 апреля в результате совместного ракетного удара сил США, Британии и Франции.

Кроме того, в МИД РФ отметили вызывающий и циничных характер доклада специалистов ОЗХО.