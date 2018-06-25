Доклад ОЗХО по объектам в Сирии принят под давлением США — МИД РФ
Доклад техсекретариата ОЗХО по итогам инспектирования научно-исследовательских объектов в сирийских Барзе и Джамрайе был принят под влиянием американской стороны.
Соответствующее заявление приводится в комментарии Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.
Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что уничтоженный в ходе воздушной атаки Соединенных Штатов исследовательский центр в Барзе имел ключевое значения в области народного хозяйства. Однако объект с лица земли 14 апреля в результате совместного ракетного удара сил США, Британии и Франции.
Кроме того, в МИД РФ отметили вызывающий и циничных характер доклада специалистов ОЗХО.