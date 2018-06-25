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Португалия, сыграв с Ираном вничью, встретится в 1/8 финала ЧМ с Уругваем

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22:43   25 Июня 2018
Россия

Доклад ОЗХО по объектам в Сирии принят под давлением США — МИД РФ

Доклад ОЗХО по объектам в Сирии принят под давлением США — МИД РФ

Доклад техсекретариата ОЗХО по итогам инспектирования научно-исследовательских объектов в сирийских Барзе и Джамрайе был принят под влиянием американской стороны.

Соответствующее заявление приводится в комментарии Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что уничтоженный в ходе воздушной атаки Соединенных Штатов исследовательский центр в Барзе имел ключевое значения в области народного хозяйства. Однако объект с лица земли 14 апреля в результате совместного ракетного удара сил США, Британии и Франции.

Кроме того, в МИД РФ отметили вызывающий и циничных характер доклада специалистов ОЗХО.

 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #рф #мид #озхо
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