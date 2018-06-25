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22:43   25 Июня 2018
Весь мир

Молдавский Верховный суд признал недействительными итоги выборов мэра Кишинева

Молдавский Верховный суд признал недействительными итоги выборов мэра Кишинева

Итоги прошедших в столице Молдавии выборов мэра Кишинева были признаны недействительными решением Верховного суда страны.

Об этом в понедельник вечером сообщает пресс-служба Верховного суда Молдавии, отмечая, что данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним: выборы мэра Кишинева проходили в два тура. По итогам второго тура голосования, прошедшего 3 июня, победу одержал Андрей Нэстасе, выдвигавшийся от партии «Платформа «Достоинства и Правда». Сразу по оглашении результатов выборов, Суд первой инстанции вместе с Апелляционной палатой заявили, что не признают результатов выборов в связи с тем, что в день голосования в нарушение закона в Кишиневе проводилась агитация.

Партия «Платформа «ДА» попыталась оспорить это решение в Верховном суде Молдавии, который вынес свое решение в понедельник 25 июня.

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Автор: Александр Люблинский
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