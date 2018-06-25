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22:23   25 Июня 2018
Россия

​​​​​​​Силуанов: В 2024 году средняя пенсия в РФ достигнет 20 тысяч рублей

​​​​​​​Силуанов: В 2024 году средняя пенсия в РФ достигнет 20 тысяч рублей

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов заявил в понедельник, что в 2024 году размер средней пенсии в нашей стране значительно увеличится и достигнет 20 тысяч рублей.

Прогноз министра, который отметил, что намеченные прибавки станут возможными за счет увеличения возраста выхода на пенсию работающих граждан, приводит телеканал «Россия1».

«В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей», - подчеркнул глава Минфина.

Напомним: ранее глава Министерства Труда и соцзащиты Максим Топилин, что уже в будущем 2019 году пенсии российских граждан будут увеличиваться каждый месяц на тысячу рублей, то есть на 12 тысяч рублей в год. Ранее российское правительство направило в Государственную думу проект закона об увеличении возраста выхода на пенсии.

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Автор: Александр Люблинский
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