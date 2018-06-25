Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская надеется, что сборная России одержит победу на Чемпионате мира по футболу.

«Мне хотелось бы, чтобы наши победили», — заявила парламентарий РИА Новости.

Российская национальная команда в понедельник уступила команде Уругвая со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа мундиаля и вышла в 1/8 финала со второго места в группе A. В первой встрече этапа плей-офф сборная России встретится в Москве на стадионе «Лужники» с победителем группы B, которым по результатам предстоящих матчей могут оказаться команды Испании, Португалии или Ирана.