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Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

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Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

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21:46   25 Июня 2018
Россия

Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская надеется, что сборная России одержит победу на Чемпионате мира по футболу.

«Мне хотелось бы, чтобы наши победили», — заявила парламентарий РИА Новости.

Российская национальная команда в понедельник уступила команде Уругвая со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа мундиаля и вышла в 1/8 финала со второго места в группе A. В первой встрече этапа плей-офф сборная России встретится в Москве на стадионе «Лужники» с победителем группы B, которым по результатам предстоящих матчей могут оказаться команды Испании, Португалии или Ирана.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #футбол #чм-2018 #поклонская #победа
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