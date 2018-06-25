В Португалии поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

Один из самых разыскиваемых преступников в Европе, которого подозревают в налоговом мошенничестве на сумму 11 миллионов евро и организации преступной сети, задержали в понедельник в Португалии.

Об этом в понедельник на своем официальном сайте сообщает национальная полиция Испании, отмечая, что задержанный преступник является испанским гражданином. Имя задержанного мужчины не раскрывается, но указываются его инициалы - J.M.C.E. Также сообщается, что мужчину разыскивали по линии Европола, на его арест ранее было выдано 19 ордеров.

При этом испанская полиция отмечает, что задержание самого разыскиваемого преступника стало возможным благодаря информации, поступившей от человека, чье имя не раскрывается.