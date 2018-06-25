СМИ: Один человек погиб на юго-западе Сирии при обстреле террористов

В результате артиллерийского обстрела боевиками сирийского селения Ира в провинции Сувейда погиб один мирный жители и трое были ранены.

Об этом с юго-запада Сирии в понедельнике 25 июня передает государственное информагентство САНА.

Напомним: накануне в воскресенье 24 июня сообщалось, что террористы трижды открывали огонь по городу Сувейда. В результате обстрелов в больницы города были доставлены трое пострадавших, а также сообщалось, что погиб ребенок. Также регулярно сообщается о практически ежедневных обстрелах боевиками города Дераа, откуда также поступает информация о жертвах.