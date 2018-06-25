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В Португалии поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

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Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве
Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

 «Полезная пощечина»: Черчесов о поражении сборной России в матче с Уругваем

«Полезная пощечина»: Черчесов о поражении сборной России в матче с Уругваем
Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

 Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам
В Португалии поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

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Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве
21:03   25 Июня 2018
Весь мир

Меркель поздравила Эрдогана с переизбранием

Меркель поздравила Эрдогана с переизбранием

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила действующего главу Турции Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента страны.

Политик также призвала Анкару углублять и развивать отношения между ФРГ и Турцией. Меркель отметила, что два государства связывает «многолетняя дружба» и новейшие вызовы, к примеру, миграционный кризис, вызванных сложном обстановкой на Ближнем востоке. Эти вопросы, по словам канцлера Германии, касаются Берлина и Анкары «в значительной степени».

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Автор: Алла Ларионова
#меркель #выборы #эрдоган #политика #весь мир
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