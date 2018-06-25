Меркель поздравила Эрдогана с переизбранием

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила действующего главу Турции Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента страны.

Политик также призвала Анкару углублять и развивать отношения между ФРГ и Турцией. Меркель отметила, что два государства связывает «многолетняя дружба» и новейшие вызовы, к примеру, миграционный кризис, вызванных сложном обстановкой на Ближнем востоке. Эти вопросы, по словам канцлера Германии, касаются Берлина и Анкары «в значительной степени».