Премьер-министр Молдавии встретится с Помпео в США

Премьер Молдавии Павел Филип проведет встречу с американским госсекретарем Майком Помпео в ходе визита в США.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на правительство Молдавии.

В связи с объемным рабочим графиком государственного секретаря США встреча будет короткой. После нее не будет протокольной видео- и фотосъемки. Также он проведет встречу с помощником госсекретаря Соединенных Штатов Уэссом Митчеллом.

В ходе визита Филипа в Америку будут обсуждаться вопросы евроинтеграции и реформ в Молдавии.

Ранее в понедельник глава Молдавии Игорь Додон сообщил о переносе своего визита в США, который был запланирован на 1 июля.