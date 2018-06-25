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Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

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20:56   25 Июня 2018
Весь мир

Премьер-министр Молдавии встретится с Помпео в США

Премьер-министр Молдавии встретится с Помпео в США

Премьер Молдавии Павел Филип проведет встречу с американским госсекретарем Майком Помпео в ходе визита в США.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на правительство Молдавии.

В связи с объемным рабочим графиком государственного секретаря США встреча будет короткой. После нее не будет протокольной видео- и фотосъемки. Также он проведет встречу с помощником госсекретаря Соединенных Штатов Уэссом Митчеллом.

В ходе визита Филипа в Америку будут обсуждаться вопросы евроинтеграции и реформ в Молдавии.

Ранее в понедельник глава Молдавии Игорь Додон сообщил о переносе своего визита в США, который был запланирован на 1 июля.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #молдавия #политика #павел филип #помпео
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