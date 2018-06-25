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Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

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21:08   25 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

Киевская полиция отчиталась о том, что похищенный ранее в центре города сын финансового атташе посольства Ливии обнаружен.

Об этом в социальной сети Facebook написал глава киевской полиции Андрей Крищенко, отметив, что 26-летний Абдусалам жив и находится в полном порядке. Также отмечается, что молодой человек получил незначительные травмы.

При этом Крищенко не раскрыл, при каких обстоятельствах был обнаружен молодой человек, озвучивали ли похитители какие-либо требования и были ли они выполнены.

«Правоохранители устанавливают лиц, которые насильно посадили мужчину в автомобиль и совершили преступление», - написал Андрей Крищенко также.

Напомним: ранее в понедельник полиция Киева объявила план «Перехват» для поимки злоумышленников, которые на Тургеневской улице насильно посадили сына ливийского дипломата в темно-синий Volkswagen Golf после чего скрылись с места происшествия.

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Автор: Александр Люблинский
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