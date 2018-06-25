«Полезная пощечина»: Черчесов о поражении сборной России в матче с Уругваем

Таким образом Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на конференции по итогам матча между сборной России и Уругвая прокомментировал поражение российских футболистов. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу Уругвая.

«С одной стороны, плохо, что проиграли. С другой стороны и пощечина бывает полезна», — сказал Черчесов.

По его словам, команда не беспокоится из-за предстоящих игр. При этом, тренер подчеркнул, что сборная Уругвая играет на уровень выше, чем футболисты из Египта и Саудовской Аравии. Черчесов добавил: игра с сильным соперником поможет российской команде подготовиться к новым вызовам мундиаля, а также провести работу над ошибками.

После матча Россия заняла второе место в группе А, первое отошло уругвайской команде. Третье место осталось за Саудовской Аравией, которой удалось обыграть Египет со счетом 2:1.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Футболисты сыграют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Волгограде.